شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم السويس» تطلق مشروع التنسيق الالكتروني لرياض الأطفال (2020/2019) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اطلقت مديرية التربية والتعليم بالسويس مشروع التنسيق الالكتروني لمرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي ( 2020/2019 مما تعد طفرة رقمية ونوعية بالمحافظة بحسب بيان اعلامي المديرية.

يأتي هذا تحت رعاية اللواء ا.ح عبدالمجيد صقر محافظ السويس وسلمي الشاعر وكيل وزارة التربية والتعليم وتحت إشراف اشرف السروي مدير عام التعليم العام وبالتعاون بين توجيه عام رياض الأطفال ومحمد عادل سليمان مسؤول التطوير بالديوان ومدير الموقع الفني لبوابة السويس التعليمية .

ويهدف المشروع لتخفيف الكثير من الاعباء عن كاهل ولي الأمر لتبدأ عملية تدشين الموقع الاليكترونى الخاص بتنسيق رياض الأطفال،كما أعتمدت سلمي الشاعر مجموعة من المدارس الداعمة للمشروع والموزعة على النطاق الجغرافي لمدارس الإدارات التعليمية الثلاثة لتقدم كافة خدمات التقديم الالكتروني من خلالها بالمجان للسادة أولياء الأمور، وهي على النحو التالي:

أسماء المدارس الداعمة لمشروع تنسيق رياض

- جميع المدارس التجريبية والمتميزة داعمة للمشروع بالمجان .

- مدارس إدارة شمال السويس:

مدرسة سعد بن معاذ

مدرسة توفيق الحكيم

مدرسة الشيماء

مدرسة ابراهيم سليمان

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- مدارس إدارة جنوب السويس:

مدرسة الأمام الشافعي

مدرسة صلاح الدين

مدرسة الخليلية

مدرسة محمد حافظ

- مدارس إدارة الجناين مدرسة

مدرسة محمد فريد

مدرسة سعيد البشتلى

مدرسة قرية عامر

مدرسة ابو بكر الصديق