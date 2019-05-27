شكرا لقرائتكم خبر عن «السكتة الدماغية» بعين شمس تفوز بالجائزة الماسية ضمن أفضل 13 وحدة بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت وحدة السكتة الدماغية بقسم الأعصاب بمستشفى عين شمس الجامعي، على الجائزة الماسية عن عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ كأفضل وحده ضمن ١٣ دوله على مستوي العالم، وتم تكريمهم في المؤتمر الأوربي للسكتة الدماغية بميلان هذا الشهر والذي حضره أكثر من ٥ آلاف طبيب متخصصين في علاج السكتة الدماغية وذلك في الجلسة الافتتاحية وتسلم الجائزة د هاني عارف رئيس القسم من رئيس المؤتمر.

وقال الدكتور محمود المتيني، عميد طب عين شمس ورئيس مجلس إدارة مستشفيات الجامعة، في تصريحات صحفية، الإثنين، أن وحدة السكتة الدماغية بالجامعة هي الوحدة الوحيدة التي حصلت على تلك الجائزة في مصر والشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن «تلك الوحدة تم افتتاحها منذ عام ٢٠١٤ وتستقبل سنويا حوالي ٣٥٠ مريض يتم علاج أكثر من ٣٠٪؜ منهم بحقنه إذابة الجلطة ومؤخرا بالقسطرة المخية إذا استدعت الحالة ذلك ويتم هذا في زمن قياسي طبقا للمعاير العالمية».

وتابع: «الوحدة في طريقها لأخذ اعتماد الجودة من المؤسسة الألمانية لاعتماد وحدات السكتة الدماغية نفس المؤسسة التي تعتمد وحدات السكتة الدماغية بألمانيا».