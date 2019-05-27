شكرا لقرائتكم خبر عن «سلامة الغذاء»: منح 6 شهور مهلة لتسجيل محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت هيئة سلامة الغذاء، منشور رقابي رقم 2 لسنة 2019، متضمناً تسجيل كافة محطات التعبئة ومراكز تجميع الخضار والفاكهة بمختلف المحافظات، للتأكد من جودة المنتجات المتداولة وصلاحيتها للإستهلاك المحلي والتصدير.

ووفقا للمنشور، تلتزم كافة محطات التعبئة ومراكز التجميع للخضار والفاكهة، بالتسجيل لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء، خلال مدة لا تتجاوز ٦ أشهر، بدءاً من الأول من يونية المقبل، للتسجيل لدي الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

Advertisements

وقال حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه وفقاً للمنشور الذي وقعه، يلتزم مصدروا ومنتجوا الخضار والفاكهه، الراغبة في التصدير للمملكة العربية السعودية، البدء بتسجيل منشأتهم ومنتجاتهم عبر الأنظمة الإليكترونية المنشورة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وإنهاء الإجراءات اللازمة قبل ٣١ اغسطس المقبل، علماً بأنه لن يسمح بتداول أو استيراد المنتجات التي لم تستوفي متطلبات الهيئة، من خلال آلية تسجيل الخضار والفاكهه، بموقع هيئة الغذاء، والدواء السعودية.

وأضاف منصور أن ذلك يأتي إنطلاقاً للدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وحرصاً منها على تشديد الرقابة على تداول المنتجات الطازجة المتداولة في الأسواق ولضمان وصول منتج آمن خالي من الملوثات للمستهلك، والحرص على سلامة الصادرات المصرية.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أن المنشور يأتي متابعة لما جاء بتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بتاريخ ٩ مايو الحالي، في شأن قيام المنشأت الغذائية المصرية المصدرة للخضار والفاكهة بالتسجيل لدي الهيئة السعودية، وذلك وفقاً لنص المادة العاشرة باللائحة التنفيذية لنظام الغذاء والتي تنص على«أنه على المنشأت الغذائية المنتجة، والمصنعة والمستوردة، تسجيل منتجاتها المحلية والمستوردة لدي الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وأن تكون المنتجات النباتية قد تم تعبئتها وتجهيزها في منشاة خاضعة للرقابة من قبل الجهة الرقابية المختصة أو الجهة المخولة رسمياً، وتطبيق نظام ادارة سلامة الغذاء استناداً إلى مبادئ نظام الهاسب أو ما يماثله».