شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مراقب أثناء امتحانات الدبلومات الفنية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توفى محمد أمين عيد من إدارة ههيا- الشرقية، والمنتدب إلى لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة بورسعيد الميكانيكية، الاثنين، إثر إصابته بنوبة قلبية وهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تواجده في اللجنة، حيث تم نقله بسيارة إسعاف إلى مستشفى المبرة، وأثناء تلقيه العلاج لفظ أنفاسه الأخيرة. وقام زملاء الفقيد بإنهاء الإجراءات القانونية ونقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى محل إقامته بمحافظة الشرقية وتسليمه إلى عائلته لدفنه.

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