شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «صحة النواب» يلتقي محافظ الأقصر لاستكمال مشروع طريق الكباش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بالمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لبحث مطالب أهالي نجع أبو عصبة بمنطقة الكرنك شمال المدينة، فيما يتصل بعملية نقل سكان النجع لاستكمال مشروع كشف طريق الكباش.

وقال «العماري»، أمين حزب مستقبل وطن بالأقصر، إن لقاءه بالمحافظ جاء عقب عقده عدة لقاءات مع وفد ممثل لأهالي نجع أبو عصبة، طرحوا من خلاله مطالبهم بإرجاء عملية نقل الأهالي لحين عقب انتهاء فترة أجازة عيد الفطر المبارك. كما استعرضوا مطلبهم بزيادة التعويضات المقدمة إليهم.

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وأضاف أن لجنة مشروع طريق الكباش بمجلس الوزراء ومسؤولى المحافظة كانوا قد ناقشوا تحديد تكلفة تعويض نقل أهالى نجع أبو عصبة وللعقارات المتداخلة مع مسار الطريق بالقطاع الثالث لاستكمال أعمال الكشف.

كما تم تجهيز الرسوم والخرائط الخاصة بكل قطاع من الطريق وتحديد الأعمال اللازمة وتكلفتها، وتحديد المرافق الممتدة بطول الطريق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي وكابلات التليفون وسبل نقلها المدة الزمنية المستغرقة لإنهاء إجراءات نقلها.

وقال «العماري» إن اللقاء توصل إلى أنه سيتم دراسة مطالب الأهالي من جانب الجهات المعنية، وأن الحلول المنتظرة من شأنها أن تكون مرضّية لكافة الأطراف بالشكل الذي يضمن استمرار أعمال مشروع كشف طريق الكباش دون وقوع أي ضرر على المواطنين.