شكرا لقرائتكم خبر عن «نيتفلكس» تعلن عرض مسلسل «ما وراء الطبيعة» لأحمد خالد توفيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شبكة نيتفلكس، الأمريكية، المتخصصة في خدمات البث التليفزيوني، الاثنين، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، عن عرض مسلسل ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، ليصبح ثالث مسلسلات نيتفلكس الأصلية من الشرق الأوسط.

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والمسلسل سيكون من رؤية المخرج والمنتج التنفيذي عمرو سلامة، والمنتج محمد حفظي، كما يعد أول عمل مصري يتم اقتباسه من سلسلة روايات ما وراء الطبيعة للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق.

وأعرب المنتج محمد حفظي عن سعادته بتحويل مثل تلك الرواية- التي تعد من الروايات المفضلة له- إلى مسلسل، وبتعاونه مع شبكة «نيتفلكس»، قائلا: «فخور بالتعاون مع نيتفلكس لتطوير روايات ما وراء الطبيعة القريبة إلى قلبي، كما أني متحمس للتعاون مجددًا مع صديقي وزميلي المخرج عمرو سلامة. وأنا واثق أننا سويًا بالتعاون مع نيتفلكس سنعمل على تقديم عمل بمواصفات عالمية وبشكل رائع يليق بالدراما المصرية والعربية».

كما أعرب المخرج عمرو سلامة عن حماسه الشديد لذلك العمل، موضحًا أن تحويل رواية «ما وراء الطبيعة» كان حلما يسعى لتحقيقه منذ بداية مشاوره الفني، قائلا: «أنا في غاية الحماس لهذا المشروع، حيث كان حلمي من بداية مشواري في صناعة الأفلام هو تحويل روايات ما وراء الطبيعة وتقديمها برؤية مختلفة مع الاحتفاظ بروح ما وراء الطبيعة. ولا أستطيع الانتظار لتقديم هذه القصص المثيرة إلى جمهور نيتفلكس في 190 دولة حول العالم».