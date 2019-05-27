شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة ملف قرض البنك الإسلامي للتنمية المخصص لمكافحة أنفلونزا الطيور للنيابة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتورعز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة مشروع مكافحة مرض أنفلونزا الطيور إلى هيئة النيابة الإدارية، للتحقيق فيما رصده الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره من مخالفات مالية وإدارية، نتيجة فحص ومراجعة قرض البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في مشروع مكافحة مرض انفلونزا الطيور، حتى نهاية العام المالي ٢٠١٦- ٢٠١٧.

وتضمنت المخالفات صرف مبالغ جملتها نحو 250 ألف دولار أمريكى، بما يعادل في حينه نحو 1 مليون و677 ألف جنيه، لتنفيذ دورات تدريبية بالمركز المصري للدراسات والتدريب البيطرى، دون وجود أية مستندات للصرف والتسوية، فضلاً عن عدم قيام الوحدة الحسابية الخاصة بالمشروع بإمساك الدفاتر والسجلات اللازمة لقيد وتسجيل المسحوبات، والعمليات الحسابية والمعاملات المالية التي تمت من القرض بالمخالفة لأحكام القانون، كما تم صرف حوافز شهرية لبعض العاملين خصما على حسابات غير مختصة بمبالغ بلغ ما أمكن حصرة منها نحو 535 ألف و600 جنيه، نظرا لحظر اتفاقية القرض صرف أي مكافأت أو حوافز للعاملين منه، الأمر الذي يعد تحايلاً بالصرف من أبواب خلفية وعلى غير الاختصاص، واستنفاذ أرصدة الحساب في غيرغرضها وظهورها على غير حقيقتها.

كما رصد التقرير أيضاً صرف مبالغ دون وجه حق، تمثل قيمة مكافأت مدربين ومكافأت إشراف ومتابعة وأجهزة معاونة عن بعض البرامج التدريبية، فضلاً عن قيام بعض شاغلى الوظائف القيادية بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بمهام الإشراف على البرامج التدريبية، فضلاً عن الجمع بين إلقاء المحاضرات ومهام الإشراف بذات البرنامج التدريبي.