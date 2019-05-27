شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك السكة الحديد بالمرج وبناء مخالف بالمعصرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت عدد من احياء القاهرة، حملات لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة، وإخلاء الأرصفة من الباعة الجائلين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وأسفرت الحملات عن إزالة التعديات الواقعة على أملاك السكة الحديد بحي المرج والمتمثلة فى ساحات انتظار للسيارات وأكشاك فاكهة وحلويات، كما تم إزالة أعمال مخالفة بحى المعصرة عبارة عن بناء دور فوق الأرضى أعمدة وأسقف خرسانية بمساحة 500 متر2 بالقطعة رقم 48 تقسيم صندوق التأمين التعاونى للمواطنين بالخارج بكورنيش النيل .

Advertisements

كما تم استكمال إزالة التعديات الواقعة على حرم ترعة الطوارئ والمتمثلة فى عشش من الخشب والصاج والطوب بأسقف خشبية و36 غرفة مسقوفة بعروق خشبية وجارى استكمال تنفيذ قرارات الازالة بتلك المنطقة .