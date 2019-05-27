شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أملاك السكة الحديد بالمرج وبناء مخالف بالمعصرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت عدد من احياء القاهرة، حملات لرفع الإشغالات وتنفيذ قرارات الإزالة، وإخلاء الأرصفة من الباعة الجائلين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق.
وأسفرت الحملات عن إزالة التعديات الواقعة على أملاك السكة الحديد بحي المرج والمتمثلة فى ساحات انتظار للسيارات وأكشاك فاكهة وحلويات، كما تم إزالة أعمال مخالفة بحى المعصرة عبارة عن بناء دور فوق الأرضى أعمدة وأسقف خرسانية بمساحة 500 متر2 بالقطعة رقم 48 تقسيم صندوق التأمين التعاونى للمواطنين بالخارج بكورنيش النيل .
كما تم استكمال إزالة التعديات الواقعة على حرم ترعة الطوارئ والمتمثلة فى عشش من الخشب والصاج والطوب بأسقف خشبية و36 غرفة مسقوفة بعروق خشبية وجارى استكمال تنفيذ قرارات الازالة بتلك المنطقة .
كانت هذه تفاصيل خبر إزالة تعديات على أملاك السكة الحديد بالمرج وبناء مخالف بالمعصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.