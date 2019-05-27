شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. تصحيح امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا ويدويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ لجان التقدير الإلكترونية لامتحانات الصف الأول الثانوى العام، غدا الثلاثاء تصحيح امتحان مادة الرياضيات والتى اختبرها الطلاب أمس الأحد و ادى فيها أكثر من 400 ألف طالب الاختبار بشكل إلكترونى على النت، إضافة إلى التصحيح اليدوى للاختبارات الورقية التى أداها الطلاب تزامنا مع زملائهم. وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية. وكانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. تصحيح امتحان الرياضيات لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا ويدويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.