محافظ القاهرة يشرف على حملة مشتركة لرفع إشغالات الأزبكية وبولاق أبو العلا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على الحملة المشتركة التى نفذها حى بولاق أبو العلا وحى الأزبكية، بالتنسيق مع شرطة المرافق، لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين وإعادة الانضباط لمنطقة وسط المدينة، خاصة ميدانى رمسيس والإسعاف.
وأكد محافظ القاهرة خلال إشرافه على الحملة، استمرار الحملات الموسعة صباحا ومساء، وبدون مواعيد محددة، لتنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين، والعمل على إخلاء الأرصفة تماما للمشاة، بما يسهم فى تحقيق سيولة مرورية بالشوارع.
وبدوره، أكد اللواء هشام أبو النصر، مدير إدارة شرطة المرافق، استمرار الحملات فى كل أحياء القاهرة، لإعادة الوجه الحضارى للعاصمة، مشيرا إلى أن الحملات التى نفذتها الإدارة خلال الأيام الثلاثة الماضية أسفرت عن رفع 1101 إزالة إدارية، وتحرير 142 محضر إشغال طريق، و38 محضر إدارة بدون ترخيص، و17 محضر تلوث بيئة، و20 محضر بائع متجول، إضافة إلى رفع 5 "فاترينة ستانلس" و4 عربات فول.
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