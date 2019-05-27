شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعياد عبادة".. عنوان خطبة عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدد موضوع خطبة عيد الفطر المبارك، والموحدة فى أنحاء الجمهورية والتى تؤدى فى 5200 ساحة، حول موضوع الأعياد عبادة. ويلتزم الخطباء الحكوميين، بموضوع وعناصر خطبة العيد والساحات المحددة لإقامتها مع منع الغرباء بعد تحذير الحكومة اى شخص أو جهة من تنظيم صلاة العيد. Advertisements

وتتناول الخطبة سلوك المسلم فى العيد وأن الاحتفال بالأعياد عبادة تكون بحسن الخلق والتزاور والتراحم والمحبة. وشددت الحكومة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت، واثقة فى سعة أفقهم العلمي والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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