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شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة تزيل 800 عقار وعشة وتواصل تطوير منطقة ترعة الطوارئ (صور) والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف نائب محافظ القاهرة، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن إجمالى العقارات والعشش التى انتهت إزالتها فى منطقة ترعة الطوارئ 800 عقار تقريبا منذ بدء أعمال التطوير. متابعا: "يجرى تسكين الأهالى فى مشروع أهالينا 1 القريب من المنطقة، الذى نفذته القوات المسلحة افتُتح مؤخرا بعد تجهيزه بالأثاث والأجهزة الكهربائية والذى نفذته القوات المسلحة" موضحا أن تطوير المنطقة يأتى بالتزامن مع تنفيذ محور مرورى ليكون شريانا يخدم سكان المنطقة ويعمل على حل أزمة التكدس المرورى.
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (3)
هدم وإزالة 800 عقار وعشة بمنطقة ترعة الطوارئ (4)
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