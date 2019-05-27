شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير اليوم 17 رحلة جوية لنقل 3800 معتمر إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الإثنين، 17 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3800 معتمر لأداء مناسك العمرة.

وقال مصدر، إن الشركة الوطنية سوف تسير 17 رحلة إلى مطارى جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة لنقل 2100 معتمر، و7 رحلات من مطارى الأقصر وبرج العرب، لنقل 1700 معتمر لأداء مناسك العمرة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولى، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو وحتى 20 يونيو المقبل.