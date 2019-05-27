شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ20 شكوى نشرها ”الخليج 365” خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بيانا عبر خدمة صحافة المواطن بـ"الخليج 365"، يتضمن إجمالى الردود على شكاوى المواطنين الواردة بالموقع بين 20 و26 مايو الجارى، وبلغ عددها 20 شكوى: 6 بالجيزة، و5 فى القاهرة، و2 فى قنا، و2 فى المنيا، و2 بالبحيرة، وشكوى واحدة لكل من سوهاج والمنوفية والشرقية.

وقالت الشركة فى ردها على الشكوى المنشورة بعنوان "قارئ يستغيث بالمسؤولين من وجود مخلفات صرف صحى بشارع عز الدين عمر بالهرم" إنها رفعت المخلفات وأزالت أسباب الشكوى.

وردا على شكوى "انقطاع مياه الشرب على مدار اليوم.. شكوى أهالى شارع حسين الضو بفيصل" قالت إن المياه موجودة وفق الضغوط المتاحة بالمنطقة، وتقل فى وقت الذروة بسبب كثرة الاستهلاك وحلول شهر رمضان، علما بأن الشارع المذكور جرى تنفيذه بالجهود الذاتية ولا يُطابق المواصفات الفنية.

وأضافت الشركة أنه فيما يخص الشكوى المنشورة بعنوان "بلاعة صرف صحى بدون غطاء بطريق البراجيل بجوار الدائرى"، فقد عاينت على الطبيعة وتبيّن أنه لا توجد أية مطابق للصرف الصحى أسفل الدائرى، وتُوجد بئر صرف فى حرم الدائرى بجوار السلم، وتم تركيب غطاء خرسانى منذ فترة لحمايتها من سير سيارات النقل الثقيل، بعد تكرار كسر الغطاء.

وعن شكوى "قارئ يشكو انقطاع المياه بشكل مستمر فى وراق العرب بالجيزة"، قالت إن الانقطاع يرجع إلى كسر فى الخط 150 ملليمترا، وجرى إصلاحه وإعادة المياه فور الانتهاء من الأعمال. وردا على شكوى "‎مياه الصرف تحاصر 3 شوارع بمنطقة الأندلس فى الهرم"، قالت إنها أغلقت خطا 200 ملليمتر لتطهير منطقة الأندلس بالكامل يوم الأربعاء 22 مايو، للقضاء على الطفوحات.

شكوى "انقطاع المياه المستمر شكوى أهالى المنيب" قالت الشركة بشأنها، إنها عاينت الشارع المذكور بمعرفة الشبكات المختصة، وتبين توفر المياه فى الشارع بدون انقطاعات، إلا حالات الكسور المفاجئة أو تطهير الصرف الصحى، ثم يُعاد فتحها فور الانتهاء من الأعمال. وفيما يخص شكوى "أهالى تقسيم النصر بحلوان يشتكون من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب"، قالت إن شركة مياه القاهرة أفادت بأنه لا توجد كسور أو أعطال تؤدى لانقطاع المياه فى العنوان المذكور، وأنها اتصلت بالشاكى أكثر من مرة ولم يردّ.

وفى ردها على الشكوى المنشورة بعنوان "‎قارئ يشكو من انقطاع المياه فى مدينة السلام بالقاهرة"، قالت إن سبب الانقطاع وجود خط مكسور فى مساكن الجيزة، بحجم 600 ملليمتر، وقد أصلحته والمياه تتدفق حاليا بصورة جيدة. وردا على شكوى "قارئ يشكو من انقطاع مياه الشرب عن منطقة تقسيم النصر للسيارات بحدائق حلوان" أشارت إلى أن المياه فى حدائق حلوان بحالة جيدة، وعلى الشاكى إرسال عنوانه بالتفصيل.

وأكدت الشركة ردا على شكوى "استمرار انقطاع المياه بوادى حوف بحلوان خاصة وقت الإفطار" أنها تابعت مع شركة مياه القاهرة التى أفادت بأنه لا توجد أية كسور أو أعطال تتسبب فى انقطاع المياه فى العنوان المذكور، وعلى الشاكى تحديد عنوان تفصيلى أو رقم هاتف للمتابعة معه. وعن شكوى "أهالى زهراء حلوان يشكون انقطاع المياه لليوم الثانى على التوالى" قالت إنها تواصلت مع الشاكى وأفاد بأن المياه بحالة جيدة ولا توجد مشكلة فى الوقت الحالى. وفى الشكوى "صور.. كسر أحد خطوط المياه بقرية الكرنك بقنا والأهالى يسحبون المياه بالمواتير" أفادت بأن كسر خط بقطر 700 ملليمتر تسبب فى انقطاع المياه، وقد تم إصلاح الكسر وتوصيل المياه للقرية.

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وردت الشركة على شكوى "قارئ يشكو من انقطاع مياه الشرب عن عرب الحروبة بمركز دشنا" بالقول إن القرية تتغذى من محطة دشنا بقدرة 400 لتر/ الثانية، ولا يحدث انقطاع للمياه إلا حال حدوث أعطال أو عمل صيانة بالمحطة، ولكن قد تشهد ضعفا فى بعض الأحيان نتيجة كثرة الاستهلاك. متابعة: "نحيط علم سيادتكم أنه جارٍ رفع الطاقة التصميمية لمحطة دشنا السطحية من تصرف 400 لتر فى الثانية إلى 800 لتر، لزيادة كمية المياه فى مركز دشنا وقراه". وعن شكوى "أهالى بنى غنى بالمنيا يطالبون بشبكة صرف صحى" قالت إن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاصها، إذ تختص فقط بأعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد، وتنسق مع الجهات المعنية وفق المخطط العام لإدراج القرية ضمن خطتها طبقا للاعتمادات المالية المتاحة.

وردا على شكوى "فيديو.. أهالى قرية شلقام يشكون بالمنيا اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحى" أفادت بأن القرية المذكورة تابعه لمركز بنى مزار، وتتغذى من عملية المياه بالقرية بطاقة 80 لترا فى الثانية، وكل العينات المأخوذة من طرد المحطة والشبكة جاءت مطابقة للمواصفات وفق تقرير المعمل ومديرية الصحة، والمحطة تعمل بكامل طاقتها ويتم غسيل الشبكة بانتظام. أما بخصوص طلب الأهالى تركيب وحدة لمعالجة المياه للحصول على جودة أعلى، فقالت إن المشروع من اختصاص الجهات المعنية، ولكن يجرى حاليا إنهاء إجراءات إنشاء محطة مياه مرشحة جديدة بطاقة 300 لتر فى الثانية بقرية ساقولا، لتغذية كل القرى فى النطاق الغربى لمركز بنى مزار، ومنها قرية شلقام.

وأفادت الشركة فى ردها على شكوى "شكاوى من تهالك مواسير الصرف الصحى قرية المهدى بأبو المطامير بالبحيرة" بأن تنفيذ المشروعات لا يقع ضمن نطاق اختصاصها. وفى شكوى "انقطاع المياه الشرب بقرية الحمراء بكفر الدوار منذ 30 يوما" قالت إن المياه موجودة ليلا، وهناك ضعف فى الضغوط نتيجة كثرة الاستهلاك فى فصل الصيف، وستنتهى المشكلة بعد الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه كفر الدوار وتوسعات شبكات كفر الدوار بواقع 26 كيلو مترا بقطر 630 ملليمترا. وفى شكوى "تلوث مياه الشرب وتغير لونها بقرية الأحايوة فى سوهاج" قالت إن القرية تتغذى من خليط من مياه محطات كوبرى فهمى المدمجة المرشحة، إضافة إلى محطات الأحايوة رقم 1 والظهير الصحراوى النقالى المرشحة، إضافة إلى محطة الأحايوة الجوفية المكلورة، كما تم رفع عينات من محل الشكوى وجاءت نتائجها مطابقة للمواصفات الطبيعية لمياه الشرب من ناحية اللون.

وفيما يخص شكوى "تراكم القمامة والصرف الصحى بشبين الكوم بالمنوفية.. والأهالى يستغيثون بالمحافظ"، قالت الشركة إنها نسقت مع الوحدة المحلية وحى غرب شبين الكوم لبحث أسباب الشكوى، وتبين أن الهالى يرمون مخلفاتهم فى غرف الصرف الصحى، فأرسلت عمال الوحدة المحلية وحى غرب وشركة المياه للإصلاح. وفى شكوى "منذ أكثر من شهر.. مياه الصرف تغرق شارع باب الشعرية بالزقازيق"، قالت الشركة إنه بمعاينة المنطقة على الطبيعة تبين أن الطفح الموجود فى الشارع ناتج عن تهالك وصله الصرف الصحى الخاصة بأحد المواطنين، وجرى إعداد مقايسة وسداد المواطن للرسوم للتعامل مع الطفح.

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