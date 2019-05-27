شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. كيف قدرت دار الإفتاء المصرية قيمة زكاة الفطر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إعلان دار الإفتاء تحديد الحد الأدنى لزكاة الفطر بـ13 جنيها، يسأل الكثير كيف تم تحديد تلك القيمة؟، وهو ما يستعرضه "الخليج 365" فى السطور التالية:- 1ـ تم احتسابها على أساس سعر القمح 2ـ سعر إردب القمح 655 جنيها ووزنه 150 كيلو جرام Advertisements 3ـ سعر الكيلو جرام من القمح حوالى 4 جنيهات و40 قرشا. 4ـ مقدار الزكاة 2.6 كيلو جرام من القمح، أى أن حاصل ضرب 2.6 كيلو × 4.40 يكون الناتج 11.44 وأعلنت دار الإفتاء أنها 13 جنيها 5ـ تم احتساب القيمة بزيادة عن السعر بقليل لمراعاة أى اختلاف فى أسعار الإردب 6ـ 13 جنيها هى الحد الأدنى، أى يمكن إخراج أكثر من ذلك إذا سمح الدخل. 7ـ تخرج زكاة الفطر قبل صلاة العيد.

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