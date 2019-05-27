شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا × 14 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الانخفاض الملحوظ وعودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام منذ بداية الأسبوع ، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا وطفيفا فى درجات الحرارة يبدأ من غد الثلاثاء ويستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء بداية الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية: وينشر ”الخليج 365” توقعات حالة الطقس غدا الثلاثاء بداية الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية: 1- توقعات بارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بالجمهورية 2- الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر لنهاية الأسبوع الجارى 3- يكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية 4- توقعات بطقس لطيف على السواحل الشرقية 5- الطقس سيكون حارا على الوجه البحرى والقاهرة Advertisements 6- توقعات بطقس شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا 7- تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا 8- الرياح معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر واضطراب الملاحة البحرية هناك 9- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الغربية العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة 10- درجات الحرارة المتوقعة بالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة 11- درجات الحرارة المتوقعة بالوجه البحرى والقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة 12- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب سيناء والغردقة العظمى 38 درجة والصغرى 30 درجة 13- درجات الحرارة المتوقعة بشمال الصعيد العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات 14- درجات الحرارة المتوقعة بجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 43 درجة والصغرى 31 درجة

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع طفيف.. اعرف توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا × 14 معلومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.