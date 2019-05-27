شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. تعرف على قيمة أول فاتورة بعد تطبيق زيادة أسعار الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” فيديوجراف حول قيمة أول فاتورة للكهرباء بعد تطبيق زيادة الأسعار، والتى يتم تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، بنسبة زيادة 14.9%. وهى كالآتى: ـ لو فاتورتك كانت 12 جنيها شهريا هتدفع .. 16 جنيها الزيادة 4 جنيهات ـ لو فاتورتك 28 جنيها هتدفع 37 جنيها الزيادة 9 جنيهات ـ أما لو فاتورتك بتوصل 78 جنيها فهتبقى 106 جنيهات بزيادة 28 جنيها ـ لو استهلاكك 153 جنيها فاتورتك هتبقى 193 جنيها يعنى زيادة 30 جنيها Advertisements ـ أما اللى فاتورته هتوصل 237 جنيها فاتورته هتزيد لـ288 جنيها بزيادة 41 جنيها ـ الفاتورة اللى كانت 327 هتوصل لـ388 جنيها بزيادة 61 جنيها ـ والفاتورة الـ417 هتبقى 488 جنيها بزيادة 71 جنيها ـ والفاتورة الـ462 جنيها هتوصل لـ538 جنيها بزيادة 76 جنيها ـ والفاتورة الـ607 هتوصل 688 جنيها بزيادة 81 جنيها ـ أما الفاتورة اللى بتوصل لـ944 جنيها هتوصل 1038 جنيها بزيادة 94 جنيها

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