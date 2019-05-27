شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الفرنسية تعلن القبض على المشتبه به فى تفجير "قنبلة ليون" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كستانير، اعتقال المشتبه به فى حادثة مدينة ليون، الذى وقع الجمعة الماضية، وذلك بحسب ما أذاعته قناة العربية الإخبارية فى خبر عاجل قبل قليل.

وسعت الشرطة الفرنسية خلال الساعات الماضية، لتعقب الرجل الذى ترك قنبلة لتنفجر فى شارع تجارى للمشاة بمدينة ليون وسط البلاد، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا بينهم طفلة عمرها عشرة أعوام.

وقال مدعى مكافحة الإرهاب، ريمى إيتز، فى تصريحات صحفية، إن 90 محققا من الشرطة، يدعمهم 30 من الضباط المتخصصين فى الأدلة الجنائية والتقنيات، إضافة إلى أفراد الشرطة المحلية، كانوا يواصلون البحث عن الرجل الذى أظهرته كاميرات المراقبة الأمنية منذ وقوع الحادث يوم الجمعة.