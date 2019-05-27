طلاب أولى ثانوى يشيدون بسهولة امتحان الفلسفة والمنطق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، امتحان مادة الفلسفة والمنطق على التابلت، مؤكدين سهولة الأسئلة وقياسها للفهم إضافة إلى جزء كبير منها مقالى.
وأكد طلاب مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن الامتحان تضمن 15 سؤالا ما بين مالية واختيار من متعدد، لافتين إلى أن مستوى الأسئلة كان فى متناول جميع الطلاب، كما تم الاستعانة بالكتاب المفتوح فى الإجابة عن بعض الجزئيات.
فيما أكد الطالب يوسف محمد، والذى أدى الامتحان ورقيا أن الأسئلة بسيطة واعتمدت على الفهم، ولا توجد أسئلة تعجيزية بها، على عكس الامتحانات السابقة، حيث توجد بعض المواد كانت امتحاناتها صعبة.
وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لـ 585,980 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى على فترتين الفترة الصباحية، وتضم طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، إضافة إلى الفترة الثانية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.
كانت امتحانات الصف الأول الثانوى العام بدأت 19 مايو الجارى وتنتهى السبت المقبل 1 يونيو القادم
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