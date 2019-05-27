مباحث التموين تداهم ثلاجة لحوم ودواجن فاسدة في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد شعبان:

واصلت مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، جهودها للتصدي لغش التجار ومراقبة أصحاب ثلاجات اللحوم والدواجن حرصا على صحة المواطنين.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدتها التحريات مفادها أن "صبحي ا." صاحب مخزن وثلاجة لحوم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص بشارع محمد متولي دائرة قسم العمرانية، يقوم بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية (دواجن -لحوم) منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتعبئتها وإعادة طرحها للبيع بالأسواق مدخلا الغش والخداع على جمهور المواطنين.

تم القيام بحملة ولجنة من الطب البيطري استهدفت الثلاجة المُشار إليها، وتم ضبط 400 كجم دواجن ومقطعات دواجن (أوراك –كبد وقوانص –أجنحة -صدور)، 100 كجم مقطعات لحوم، 30 كجم لحوم مفرومة كفتة بإجمالي 530 كجم مقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.