حول منزله لمخزن أسلحة نارية وذخائر.. ضبط مسجل خطر بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الاثنين، جهودها بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق، وضبط الخارجين عن القانون، والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة حائزي الأسلحة والذخائر وترويجها بين أوساط المجرمين وأصحاب السوابق.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامي "مسجل خطر"، حول منزله لمخزن أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبحوزته 2 بندقية خرطوش، و2 فرد خرطوش، وطبنجة، و7 خزن أسلحة نارية، و905 طلقات مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالي قدره (1500 جنيه).

بمواجهته، اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.