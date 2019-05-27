مروجو الكيف وحائزو السلاح يتساقطون.. حملة الـ24 ساعة بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

واصلت أجهزة الأمن بالجيزة جهودها برئاسة اللواء دكتور مصطفى شحاتة؛ لإنفاذ القانون وتحقيق مبدأ الردع العام، وذلك بشن حملات مكبرة بمختلف المناطق.

وتستهدف الحملات تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، وخاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع.

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أسفرت الحملات بقيادة اللواء رضا العمدة، مدير مباحث الجيزة، ونائبيه اللواءين محمد عبدالتواب، ومحمد الألفي، عن ضبط 40 متهمًا بينهم 35 اتجارًا في المواد المخدرة بمضبوطات بلغت 1820 جرام حشيش، 730 قرصا مخدرا و113 جرام هيروين.

في مجال قضايا الأسلحة النارية، تم ضبط 9 متهمين، عُثر بحيازتهم على "7 فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش بامب أكشن عيار 12 مم".

تحررت المحاضر اللازمة حيال المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.