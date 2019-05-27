سبق اتهامها في 90 قضية.. سقوط سيدة اشتركت مع ابنتها في سرقة عاملين بالغورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على سيدة لقيامها بالاشتراك مع كريمتها في ارتكاب واقعة سرقة 200 ألف جنيه من عاملين بأحد مراكز المنسوجات بالغورية.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغًا من "عاملين" بأحد مراكز المنسوجات كائن بمنطقة الغورية دائرة القسم، من أنهما عقب قيامهما بصرف مبلغ مليون و150 ألف جنيه، خاص بمحل عملهما من أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وإيداعه داخل حقيبتين بلاستيك واستقلالهما سيارة أجرة من أمام البنك، وعقب وصولهما لمحل عملهما فوجئا بوجود قطع بأحد الأكياس وسرقة مبلغ 200 ألف جنيه من داخله.

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فقد تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين إحداهما "مسجلة جنائياً"، 55 سنة، سبق اتهامها في عدد 90 قضية آخرها قضية "سرقة"، والثانية "ربة منزل" كريمة الأولى، 36 سنة، سبق اتهامها في 17 قضية آخرها قضية "سرقات متنوعة"، بدائرة قسم شرطة أول السلام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأولى، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع ابنتها بأسلوب الاحتكاك، وقطع الأكياس باستخدام شفرة حادة "موس"، وبإرشادها تم ضبط مبلغ (122,600 جنيه) من متحصلات واقعة السرقة، وقررت أن باقي المبلغ المستولى عليه بحوزة ابنتها" جارٍ العمل على ضبطها".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.