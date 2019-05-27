‏"‫الداخلية": ضبط 19 ألف مخالفة و31 حالة قيادة تحت تأثير المخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال الـ24ساعة الماضية بإشراف اللواء عصام شادي مساعد وزير الداخلية، عن ضبط (4297) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (1901) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

كما وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قائدي المركبات تحت تأثير المواد المخدرة، بالتنسيق مع المختصين بوزارة الصحة، وأسفرت جهود الحملات عن ضبط (31) حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.