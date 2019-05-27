"الأمن العام": ضبط 189 قضية مخدرات و176 قطعة سلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، 176 قطعة سلاح ناري، 189 قضية مخدرات، 222 دراجة نارية مخالفة، 22595 مخالفة مرورية، 682 مخالفة مرافق، 30 قضية مصنفات وتنفيذ 56725 حكما قضائيا متنوعا.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

يشار إلى أنه يشارك في الحملات الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع قطاعي الأمن المركزي والأمن العام.