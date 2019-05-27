الداخلية: ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما أسلحة ومخدرات في السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية، برئاسة قطاع الأمن العام، في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وأسفر الحملات التي استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بأمن الشرقية والإسماعيلية والقليوبية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، "منطقة السحر والجمال" عن ضبط عاطلان - مُقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، لقيامهما بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهما الإجرامي وحيازتهما لأسلحة نارية للدفاع عن تجارتهما غير المشروعة، وذلك تواجدهما بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبحوزتهما "فرد خرطوش، وعدد 3 طلقات خرطوش من ذات العيار ، 120 جرام من مخدر الهيروين، مبلغ مالي، عدد 2هاتف محمول"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.