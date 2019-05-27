سقوط "كوافيرة" تزوّر عقود الأراضي الخاصة بالأجانب في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على كوافيرة مسنة هاربة من السجن، وتقوم بتزوير المحررات الرسمية الخاصة بالأجانب.

كانت معلومات وتحريات مدير وضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقطاع، أفادت بقيام "ت. ا"، 74 سنة، صاحبة محل كوافير، ومقيمة 6 أكتوبر، مطلوبة في تنفيذ قضيتين "شيكات" آخرهما القضية جنح قسم ثاني أكتوبر، والمحكوم عليها بالحبس شهر، شيك، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية المتمثلة في التوكيلات الخاصة بالأراضي، والعقارات للملاك المقيمين خارج البلاد، والتي تحمل أختام شعار الدول المقلدة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكورة أمام مكتب توثيق الجيزة الكائن بشارع مراد دائرة قسم شرطة الجيزة، وبتفتيشها عثر على 1 توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة عليها خاتم شعار الدولة المقلد ببيع شقة كائنة حي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م"، كويتي الجنسية مقابل مبلغ 800 ألف جنيه 1 شهادة مزورة منسوب صدورها للمكتب المشار إليه مدون بها بيانات التوكيل المشار إليه.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بالحكمين الصادرين ضدها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.