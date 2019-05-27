برلمانية تطالب بسرعة إصدار تراخيص عربات الطعام المتنقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:

قالت النائبة سعاد المصري، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والنائبة بمحافظة بورسعيد، إن الفترة السابقة شهدت اهتمامًا بملف الشباب ما لم نشهده من قبل سواء من خلال التمكين، أو توفير فرص عمل من خلال سن تشريعات جديدة لتذليل العقبات أمامهم أو بتوفير فرص عمل حقيقية في مختلف القطاعات.

وأشارت المصري، في بيان، الاثنين، إلى أن مشروعات عربات الطعام المتنقلة توفر فرص عمل للشباب في إطار شرعي وآمن، وأن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة استطاع أن يوفر آلاف الفرص للشباب وهناك الكثير من النماذج الناجحة التي استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا حين تم توفير الأدوات المطلوبة لها على أرض الواقع.

وأكدت حرص الدولة على توفير جميع التسهيلات اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها عربات الطعام المتنقلة الخاصة بالشباب، لأن هذه المشروعات تساهم في نجاح خطة الدولة لتحويل مشروعات القطاع غير الرسمي إلى رسمي، مطالبه بسرعة إصدار التراخيص وتقديم الدعم اللازم للشباب.