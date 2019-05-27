القوى العاملة: رفع إيقاف سفر سائق مصري بالسعودية بعد بلاغ "كيدي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في رفع إيقاف سفر سائق مصر ببلاغ "كيدي" من كفيله مدعيا أنه أخذ نقودًا وأوراقًا من سيارته الخاصة، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتهم وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الاثنين، تكليف مكتب التمثيل العمالي بجدة، بحل مشكلة المواطن المصري "أ .ك .ع" والذي يعمل سائقًا خاصًا لدى كفيله الذي حرر محضرًا ضده.

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وأضافت الوزارة، أنه بالتواصل مع المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان، وأفاد أنه على الفور استدعى صاحب العمل للمكتب للتعرف على حقيقة الاتهام، وذكر المواطن أمامه بأنه لم يأخذ أي أشياء وأن الادعاء كيدي بعد رفع السائق دعوى بمكتب العمل للمطالبة برواتبه المتأخرة.

وتابع: بعد عدة جلسات بالهيئة العمالية وتأكدها من صدق كلام السائق تم التصالح بين المواطن وصاحب العمل، وتنازل كلا الطرفين عن أي دعوى قضائية.

وتوجه السائق بالشكر والتقدير لوزارة القوى العاملة متمثلة في مكتب التمثيل العمالي على رفع الإيقاف والاستجابة لحل شكواه بمساندته في رفع البلاغ الكيدي، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لدى كفيل آخر.