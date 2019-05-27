الأوقاف تعلن موضوع خطبة العيد..واستبعاد أي إمام لا يلتزم بها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تخصيص خطبة عيد الفطر المبارك للحديث عن موضوع " الأعياد عبادة".

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها الاثنين، على جميع الأئمة بالالتزام بنَص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

وأشارت الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة الأفق العلمي والفكري للأئمة، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مشددة على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

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كانت وزارة الأوقاف، قررت مضاعفة مكافأة خطبة العيد لأساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والأئمة المكلفين.

وقال الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلفين بالحضور في المساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الدينى إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناًء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع " الأعياد عبادة".