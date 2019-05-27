وكيل "رياضة النواب": نجوم الزمالك يستحقون الفوز بلقب الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

هنأ النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نادي الزمالك وللمستشار مرتضى منصور بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدا أن جميع نجوم الأبيض يستحقون الفوز بهذه البطولة الكبيرة بعد أدائهم المشرف والبطولي طوال المباراة.

وقال "حسين" في برقية بعث بها إلى رئيس نادي الزمالك، إن نجوم الزمالك أسعدوا الشعب المصري بتحقيق هذه البطولة مشيدا بالإرادة القوية والعزيمة الرائعة للفريق لتحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري واستعادة الريادة المصرية في البطولات الأفريقية.

وأعرب النائب محمود حسين عن أمله في أن يفوز المنتخب الوطني لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية المقبلة.