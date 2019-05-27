برلماني: المواقف العشوائية تشكل خطرا على حياة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار المواقف العشوائية لسيارات الأجرة و"التوك توك"، والتي تؤدي إلى تفاقم المشكلة المرورية، دون وجود حل بالرغم من إعلان الحكومة خطتها لإنهاء هذه الظاهرة، إلا أن السائقين يرفضون الانتقال للمواقف الجديدة لبعدها عن خط سيرالمواطنين.

وأوضح بركات، أن خطورة هذه الظاهرة تتجاوز المشكلات المرورية لتمثل خطرا على حياة المواطنين، ويصل الأمر أحيانا إلى حدوث مشكلات ربما تتطور وتصل الحد العنف وإراقة الدماء داخلها وخارجها‏.

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وأشار إلى أن المشكلة الأكبر تكمن في تركز بعض المواقف العشوائية أمام المدارس بما يهدد حياة الطلاب، بتعرضهم للإهانة أو السرقة أو التعدي من قبل البلطجية المتواجدين بالموقف‏.‏

وأكد النائب ضرورة تكاتف الأجهزة التنفيذية مع المواطنين لتعديل السلوك المروري والالتزام بقواعد الانضباط، وطالب بتطوير وتحديث منظومة المواقف والتصدي للمواقف العشوائية، من خلال حصرها على مستوى الجمهورية وتقنينها أو التصدي لها بإزالتها أو استبدال أراضيها لإيجاد موقف بديل يكون بذات الوقت قريب من خط سير المواطنين.

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