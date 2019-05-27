"القابضة للمياه": تشكيل غرفة طوارئ استعدادا للعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وجه المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتطهير خطوط وشبكات الصرف الصحي ومتابعة خطط التطهير التي تنفذها كل شركة بنطاق كل محافظة تزامنا مع استعدادات الشركة لمواجهة أي مشكلات تتعلق بزيادة استهلاك المياه في فصل الصيف بصفة عامة وزيادة معدلات الاستهلاك استعداداً لمناسبة عيد الفطر بصفة خاصة.

وأضاف رسلان، في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بكل شركة من الشركات التابعة، بالتنسيق مع طوارئ الشركة القابضة مع استمرار عمليات التطهير، وفقاً لخطة الطوارئ الموضوعة، واستمرار نظام الورديات بجميع المواقع التابعة للشركة خلال أيام عيد الفطر، مؤكدًا تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم بكل شركة في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل مع أية مشكلات في حينها.

وأوضح أنه يتم تلقي البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة على الخط الساخن (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية ترشيد الاستهلاك وعدم الإسراف في استخدام المياه لأغراض غسيل السجاجيد والمنازل استعدادا لاستقبال عيد الفطر، وضمان وصول المياه لكل المناطق بالضغوط المناسبة، وتخفيف الضغوط على شبكات الصرف الصحي.