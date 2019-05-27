الأوقاف: مضاعفة مكافأة خطبة العيد بالساحات المعتمدة من الوزارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أعلن الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة الجامعة والأئمة وخطباء المكافأة.

وقال طايع في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الدينى إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناًء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع " الأعياد عبادة".