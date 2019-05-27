مصر | مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار بالبدرشين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدامها بأحد القطارات حال تواجدها بشريط السكة الحديد بدائرة مركز شرطة البدرشين، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بشريط السكة الحديد بدائرة القسم، وبإنتقال العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة جنوب الجيزة، والقوة المرافقة له، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع ربة منزل دهسا أسفل عجلات القطار، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

