أخبار مصر | "صناع الخير" تطلق قافلة مساعدات لتوزيع رؤوس أغنام لغير القادرين (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "صناع الخير" تطلق قافلة مساعدات لتوزيع رؤوس أغنام لغير القادرين (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل مؤسسة صناع الخير للتنمية، نشاطها الخيري التنموي بشكل مكثف خلال شهر رمضان الكريم، لدعم غير القادرين.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل، مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة أطلقت قافلة مساعدات لدعم المواطنين الغير قادرين، وتوزيع 33 رأس أغنام بقرية الجراى بمحافظة الفيوم وذلك ضمن المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة لغير القادرين.

وأضاف "عبد الجليل"، أن الحالات المستفيدة تم التأكد من استحقاقها من خلال قسم الأبحاث الميدانية بالمؤسسة، وقياس مدى قدرة الحالات على مراعاة الأغنام والاستفادة منها لنقلهم من العوز والاحتياج إلى الإنتاج من خلال المشروعات الصغيرة.

وأكد مدير مشروعات مؤسسة صناع الخير للتنمية، أن المؤسسة أطلقت قافلة مساعدات خلال الأسبوع الماضي لتوزيع 37 من رؤوس الأغنام بالقرى الأكثر فقرا بمحافظة الأقصر، بالتنسيق والتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الطب البيطري بالمحافظة، حيث تم الكشف على رؤوس الأغنام والتامين عليها والتحقق من خلوها من أية أمراض.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية، قد نجحت في توزيع 25 من رأس الماشية لغير القادرين من محافظتي الغربية والبحيرة بتكلفة تصل إلى مليون جنيه، حيث تسعي المؤسسة بتغيير حياة الفرد من العوز والاحتياج إلى الإنتاج وذلك من خلال توفير مشروعات صغيرة تدر عليه الدخل.