أخبار مصر | تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة الدولي لكثافة التشغيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخر إقلاع 4 رحلات دولية بمطار القاهرة الدولي لكثافة التشغيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، من مطار القاهرة، عن مواعيدها المقررة بجداول التشغيل، لأكثر من ساعة، بسبب أعمال الصيانة للرحلة وكثافة التشغيل، التى تتزامن مع تسيير رحلات عمرة رمضان.

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وصرحت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلتي طيران لشركة نسما رقم 170 المتجهة إلى مدينة جدة السعودية، و192 المتجهة إلى سكاكا، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية رقم 695 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط الكويتية رقم 546 المتجهة إلى مطار دولة الكويت.

وأوضحت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.