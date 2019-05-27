انت الان تتابع أول تعليق من السيسي على فوز الزمالك بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الزمالك

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، المصريين بعد فوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية. وكتب الرئيس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أهنئ جميع المصريين بفوز نادى الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، وأود أن أشكر الفريقين على الروح الرياضية والأداء المشرف الذى يعكس قوة الترابط بين الشعبين المصرى والمغربى». وتوِّج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه، بعدما نجح في الفوز على نظيره نهضة بركان، بخمسة أهداف مقابل أربعة بعد اللجوء إلى ركلات الترجيح.

جاء ذلك عقب نهاية الوقت الأصلي للمواجهة، بتقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف، أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، بقيادة الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما. سجل خالد بوطيب ركلة الترجيح الأولى بنجاح، وأضاع

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