انت الان تتابع حر شديد في 14 مدينة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الأرصاد تعلن طقس اليوم يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. Advertisements درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 33 شبين الكوم 20 32 طنطا 18 31 دمنهور 16 30 الإسكندرية 14 28 بلطيم 20 28 مطروح 16 26 السلوم 18 35 سيوة 19 38 بورسعيد 21 26 دمياط 21 26 الزقازيق 19 32 الإسماعيلية 18 33 السويس 18 33 العريش 19 26 رفح 19 26 رأس سدر 26 34 نخل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى القاهرة 20 33

شبين الكوم 20 32

طنطا 18 31

دمنهور 16 30

الإسكندرية 14 28

بلطيم 20 28

مطروح 16 26

السلوم 18 35

سيوة 19 38

بورسعيد 21 26

دمياط 21 26

الزقازيق 19 32

الإسماعيلية 18 33

السويس 18 33

العريش 19 26

رفح 19 26

رأس سدر 26 34

نخل 16 34

نويبع 26 33

طابا 24 33

كاترين 18 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 39

الغردقة 27 40

مرسى علم 26 39

الفيوم 21 36

بنى سويف 22 36

المنيا 21 38

أسيوط 23 39

سوهاج 24 40

قنا 25 42

الأقصر 28 44

أسوان 30 44

أبو سمبل 31 43

الوادى الجديد 28 42

شلاتين 26 33

أبو رماد 25 33

حلايب 24 31

رأس حدربة 23 30

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