شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: فرق عمل يومية لمتابعة منظومة ضبط الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قرارًا بتشكيل لجنة عليا لمتابعة منظومة ضبط الأسواق برئاسة مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، وعضوية كلا من ممثل عن الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، وممثلي مديرية الطب البيطري بالجيزة، ومديرية الشؤون الصحية بالجيزة، ومكتب شؤون البيئة بالمحافظة، وجهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وجهاز حماية المستهلك بالجيزة.

وأشار المحافظ إلى أن دور اللجنة هو متابعة منظومة ضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في ضبط الأسواق بما يحقق إجراءات الرقابة والتوعية وتحقيق مردود إيجابي للمواطن، ويبرز توجيهات القيادة السياسية وبرنامج الحكومة بشأن الاهتمام بالمواطن، وبذل الجهود لتوفير السلع الأساسية لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار لاسيما في المناطق الأكثر احتياجًا.

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وأكد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المستمرة على المنشآت الغذائية وأماكن تصنيع وتداول المنتجات الغذائية لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين والتأكد من سلامة مصدر غذائهم في تطبيق عملى للدور الرقابي للدولة على أرض الواقع.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتقديم الدعم اللازم لتسهيل عمل لجان ضبط الأسواق والتعاون مع الأجهزة التموينية، كما حرص المحافظ على استعراض آليات عمل لجان متابعة منظومة ضبط الأسواق وبحث المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية ضبط الأسواق وسبل حلها للوصول لرضا المواطن من خلال المرور على الأسواق والمطاعم والمحلات التجارية ومصانع الأغذية والمعارض ومنافذ البيع بنطاق المحافظة للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة بها واتباع الطرق السليمة لعرض المنتجات خاصة اللحوم والأسماك لعدم تعرضها للتلف والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ قرارات الغلق الإداري.

يذكر أن المحافظة بالتعاون مع مديرتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين قد تمكنت من ضبط عدد من المصانع التي تتلاعب بأقوات المواطنين وتقوم ببيع المنتجات الغذائية المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمىي، حيث تم ضبط مئات الأطنان من الدواجن واللحوم والاسماك والسلع الرمضانية والياميش والعصائر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي قبل طرحهم بالأسواق على المواطنين.