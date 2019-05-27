شكرا لقرائتكم خبر عن المصالح الحكومية تبدأ تنفيذ قرار طلاء المباني باللون الموحد «البيج» في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الأجهزة الحكومية في المنيا طلاء مقارتها باللون الموحد «البيج»، تنفيذا لتوجيهات وقرار رئيس الوزراء بطلاء واجهاتها حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري، ومعاقبة من يخالف القرار .

ورصدت «المصري اليوم» عمليات الطلاء للواجهات بالوحدة المحلية لمركز العدوة وبعض المنشآت التنفيذية وأيضا الخاصة المملوكة للأفراد.

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قال إبراهيم نصير، رئيس مركز ومدينة العدوة، إن طلاء المنشآت الحكومية باللون البيج يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس الحكومة والمحافظ، مؤكدا التزام جميع المسئولين بتنفيذ القرار.

وعقد المحافظ اللواء قاسم حسين اجتماعا قرر خلاله تشكيل لجنة لحصر كافة المباني بجميع المراكز والمدن والتي لم يتم طلاء واجهاتها الأربع بلون موحد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي ضمن تكليفات رئيس الجمهورية بالتعامل مع المباني التي مازالت واجهاتها غير مطلية حتي الآن، حفاظا على المظهر الجمالي والحضاري.