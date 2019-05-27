شكرا لقرائتكم خبر عن «القاهرة الجديدة»: مهلة 45 يومًا لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، منح مهلة 45 يوماً من تاريخ الإعلان، لأصحاب الوحدات السكنية المخالفة للنشاط المخصص لها بالمدينة، لرد الشيء إلى أصله وإزالة أسباب المخالفة، وذلك قبل تنفيذ قرارات سحب واسترداد تلك الوحدات.

وأضاف رئيس الجهاز: «سبق وأصدر جهاز مدينة القاهرة الجديدة عدد (171) قراراً بسحب واسترداد الوحدات السكنية المخالفة بالحي الثالث بالتجمع الخامس بالمدينة طبقاً للقانون، وتم منح تلك المهلة لإنهاء الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك، أو إعادة الشيء لأصله من قبل أصحاب الوحدات المخالفة».

وقال رئيس الجهاز: «يأتي ذلك تأكيداً للخطوات الجادة التي يتخذها جهاز المدينة تجاه المخالفات المتعلقة بتحويل الوحدات السكنية إلى محال تجارية أو غير ذلك».