شكرا لقرائتكم خبر عن «الثقافة» تعلن تنظيم الدورة التأسيسية لبينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، عن تنظيم الدورة التأسيسية الأولى من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل من خلال قطاع الفنون التشكيلية، برئاسة الدكتور خالد سرور، وبالتعاون مع جمعية «أمسـيا» للتربية عـن طريق الفن - إفريقيا والشرق الأوسط، وترأس اللجنة العليا الدكتورة سرية صدقي، والقوميسير العام الدكتور أحمد حاتم، وذلك تحت عنوان «مكاني المفضل»، حيث يتم قبول طلبات المشاركة حتى الأول من يوليو المقبل للفئة العمرية من 4 سنوات إلى 18 سنة، وأيضا جميع الأطفال ذوي القدرات الخاصة تحت سن 18.

وقالت «عبدالدايم» إن بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل يعد هدية مصر إلى أطفال العالم، مشيرة إلى أن استحداث محفل دولي يجمعهم على أرض أقدم الحضارات يأتي إيماناً بقدرة الإبداع على تهذيب النفس وإعداد أجيال قادرة على الارتقاء بالمجتمعات.

وأضافت الوزيرة أن الفنون أداة للحوار تتجاوز حدود اللغات وتسعى لتكوين الوعي وغرس القيم النبيلة والمثل العليا في الوجدان خاصة النشء الذين يمثلون ركيزة الأوطان، مؤكدة أن بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل ظهر للنور كإحدى ثمرات التوجهات الهادفة إلى التعاون بين الأجهزة الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق محاور التنمية المستدامة.

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من جانبه، أشار رئيس قطاع الفنون التشكيلية إلى أن شعار الدورة التأسيسية من بينالى القاهرة الدولى لفنون الطفل «مكانى المفضل» يوجه الدعوة لأطفال العالم للتعبير عن أحلامهم وطموحاتهم وشعورهم بمكانهم المفضل وعلاقتهم به وغيرها من الخواطر التي يحملها خيال الأطفال.

وعن شروط المشاركة، ذكرت رئيس اللجنة العليا للبينالي ضرورة عدم مساعدة أي شخص للطفل في إنتاج عمله الإبداعى حتى تحقق قيمة الأصالة الفكرية وتقديم عمل فني واحد، مع إتاحة الفرصة لتقديم عمل فنى جماعى واهتمام المتقدم بإيضاح سبب اختياره للمكان لتصوير إدراك الطفل للعالم ومدى قدرته على الانتباه والتدقيق في البحث والملاحظة، بالإضافة إلى الكشف عن عنصر الخيال الذي يعد من أهم مميزات فنون الطفل.

وقال القوميسير العام إنه يمكن الحصول على استمارة المشاركة من الموقع الإلكتروني للبينالي أو من موقع قطاع الفنون التشكيلية (https://cairoibca.com/language/ar)، كما يتاح التسجيل وسحب الاستمارة من خلال مديريات التربية والتعليم التابعة لوزارة التربية والتعليم وترفق بها صورة شخصية لمبدع العمــل الفني، مشيراً إلى أن شروط المشاركة أتاحت الفرصة للفنانين الصغار لاختيار الخامات التي يجيدون استخدامها مثل الألوان الزيتية، الفلوماستر، الباســتيل، الألوان المائية، الأحبار، الأوراق الملونة، عجائن السيراميك والخزف، بالإضافة إلى التصوير الفوتوغرافى الرقمى وجميع مجالات التعبير مسموح بها ( الرسم - التصوير - الكولاج - الحفر - النحت - التشكيل المجسم - فنون الميديا - التصوير الفوتوغرافى).

يذكر أن الشروط شملت أيضا تقــديم صـور مطبوعة للأعمال، سـواء كانت ملونة أو أبيض وأسود، وأن تكون مساحة الأعمال الفردية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 70 سم × 50 سم ولا تزيد على 50 سم ×35 سم، أما مساحة الأعمال الفردية ثلاثية الأبعاد (المجسمات) فلا يقل ارتفاعها عن 15 سم ولايزيد على 50 سم ومساحة الأعمال الجماعية ثنائية الأبعاد لا تقل عن 140 سم × 100 سم ولا تزيد على 280 × 100 سم، ومساحة الأعمال الجماعية ثلاثية الأبعاد لا يجب أن يقل ارتفاعها عن 50 سم ولايزيد على 100 سم، مع ملاحظة أن تقدم الأعمال المسطحة على ورقة واحدة غير مطوية لا يدبس أو يلصـق عليهــا شــيء، أما الأعمال الجماعية فتقدم مغلفة بالشكل الأســطوانى وتلصـق خلفها نسـخة من استمارة الاشتراك، ويتم تنسيق الأعمال كالتالي تصنف الأعمال الفنية حسب المراحل العمرية، تخصيص قسم مستقل من المعرض للأعمال المقدمة باسم المدارس، تخصيص قسم للأعمال الجماعية، تخصيص قسم للأطفال ذوي القدرات الخاصة، يحق لإدارة البينالي الاحتفاظ بالأعمال المقدمة للمسابقة، كما يحق لإدارة البينالى استخدام الأعمال الفنية في الكتيبات الخاصة بالمؤتمر والأغراض الثقافية، وتمنح الجوائز لـ6 أعمال، وتتمثل في: شهادة من قطاع الفنون التشكيلية وميداليات تذكارية كما يتم اختيار أفضل ثلاثة متسابقين من الفئات الخاصة، وتسـتخدم مختارات من الأعمال الفنية المشاركة في تصميم كتالوج البينالي ومطبوعات أخرى إلى جانب تنظيم معرض مجمع للأعمال المشاركة في مركز الجزيرة للفنون.