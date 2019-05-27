شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: تنفيذ 60 ألف وصلة صرف منزلي بـ225 مليون جنيه العام المالي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستهدف وزارة التنمية المحلية، خلال العام المالي الجديد (2019/ 2020)، والذي يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ 60 ألف وصلة صرف صحي منزلي لخدمة 600 ألف مواطن بتكلفة 225 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الوزارة لترسيخ العدالة الاجتماعية.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، في بيان صحفي، الاثنين، إن تطوير القرى والنجوع خاصة الأكثر احتياجاً وتزويدها بالصرف الصحي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة في الوقت الراهن، موضحاً أنه تم حتى الآن تنفيذ أكثر من 43 ألف وصلة صرف صحي في 75 قرية في 16 محافظة بتكلفة 154 مليون جنيه، حيث استفاد من هذه الخدمة حوالي 400 ألف نسمة.

Advertisements

وأضاف الوزير أنه يتم التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لمساندة وتمكين الأسر الفقيرة للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى التي يتم تنفيذها بالقرى والمراكز ولا تتم الاستفادة منها لعدم قدرة الأسر على الربط على هذه المشروعات وعدم الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة التي تنفقها الدولة على هذه المشروعات.

وأوضح أنه تم توصيل 8767 وصلة صرف صحي بمحافظة القليوبية استفاد منها أكثر من 93 ألف نسمة، و6989 وصلة صرف صحي بالأقصر استفاد منها 63 ألف مواطن، و4778 وصلة صرف بقنا استفاد منها 32 ألف مواطن، مؤكداً استمرار جهود الوزارة لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة الأولي بالرعاية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أن تتولى تحصيل أعمال تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية من المشتركين بالتقسيط بمعرفتها وبما لا يزيد على 50 جنيها شهرياً لكل مشترك ويتم وضع المبالغ المتحصلة ضمن حساب برنامج ترسيخ العدالة الاجتماعية بالبنك المركزي، ويعتبر هذا المبلغ صندوقًا دوارًا يتم استخدامه في تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولي بالرعاية في باقي القرى المطلوبة.