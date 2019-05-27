شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة 36 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة ليسود، غدًا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية لطيف على السواحل الشرقية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 20 36

شبين الكوم 20 36

طنطا 19 33

دمنهور 17 33

الإسكندرية 19 31

بلطيم 25 32

مطروح 16 28

السلوم 19 36

سيوة 20 38

بورسعيد 21 28

دمياط 21 28

الزقازيق 20 35

الإسماعيلية 18 36

السويس 18 35

العريش 19 29

رفح 19 27

رأس سدر 21 36

نخل 16 33

نويبع 26 36

طابا 23 34

كاترين 20 34

الطور 23 32

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 26 39

مرسى علم 27 37

الفيوم 22 38

بنى سويف 22 38

المنيا 24 39

أسيوط 22 40

سوهاج 24 42

قنا 25 43

الأقصر 27 44

أسوان 30 44

أبوسمبل 32 43

الوادى الجديد 27 43

شلاتين 25 36

أبو رماد 25 36

حلايب 24 34

رأس حدربة 23 34