شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق مع رئيس وحدة محلية بالمنوفية بسبب انتشار القمامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لما نشره الخليج 365، من استغاثة أحد أهالى محافظة المنوفية عبر خدمة صحافة المواطن، من تقليص ايام رفع القمامة بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الرجوع إلي رئيس مدينة بركة السبع لبحث الشكوى وحلها.

وتبين وجود تجمعات قمامة على منطقة بجوار ترعة بركة السبع الجعفرية وبعض المناطق على الطريق بسبب عدم نزول المعدات اللازمة للجمع لوجود أعطال بالمعدات وإجراء الصيانة لها وتم تكثيف المرور على أعمال النظافة بالقرية.

كما تم إحالة رئيس الوحدة المحلية لابو مشهور التابع لها قرية الحمادية للتحقيق لعدم نزول معدات لرفع القمامة وإرسال المعدات اللازمة لرفع القمامة من شوارع القرية يومى الخميس والجمعة حيث تم رفع التراكمات الموجودة أعلى المنطقة بجوار ترعة بركة السبع الجعفرية وجميع التراكمات الموجودة على الطريق ويتم رفع التراكمات حاليا بصفة مستمرة .

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وكان المواطن عبده إبراهيم خضر، المقيم بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد أرسل شكوى بالصور يفيد تضرره وأهالى قريته من انتشار القمامة بمحيط كفر الحمادية ومداخلها، وتقليص أيام رفع القمامة.