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التحقيق مع رئيس وحدة محلية بالمنوفية بسبب انتشار القمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استجابة لما نشره الخليج 365، من استغاثة أحد أهالى محافظة المنوفية عبر خدمة صحافة المواطن، من تقليص ايام رفع القمامة بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم الرجوع إلي رئيس مدينة بركة السبع لبحث الشكوى وحلها.

 

 

وتبين وجود تجمعات قمامة على منطقة بجوار ترعة بركة السبع الجعفرية وبعض المناطق على الطريق بسبب عدم نزول المعدات اللازمة للجمع لوجود أعطال بالمعدات وإجراء الصيانة لها وتم تكثيف المرور على أعمال النظافة بالقرية.

 

 

كما تم إحالة رئيس الوحدة المحلية لابو مشهور التابع لها قرية الحمادية للتحقيق لعدم نزول معدات لرفع القمامة وإرسال المعدات اللازمة لرفع القمامة من شوارع القرية يومى الخميس والجمعة حيث تم رفع التراكمات الموجودة أعلى المنطقة بجوار ترعة بركة السبع الجعفرية وجميع التراكمات الموجودة على الطريق ويتم رفع التراكمات حاليا بصفة مستمرة .

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وكان المواطن عبده إبراهيم خضر، المقيم بقرية كفر الحمادية بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، قد أرسل شكوى بالصور يفيد تضرره وأهالى قريته من انتشار القمامة بمحيط كفر الحمادية ومداخلها، وتقليص أيام رفع القمامة.

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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