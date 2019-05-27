بكري يتقدم بطلب إحاطة بشأن إلغاء تذاكر طيران المصريين العائدين من الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تقدم النائب مصطفى بكري بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى وزيرة السياحة، بشأن إلغاء تذاكر طيران العاملين بالكويت والحاجزين للعودة إلى مصر.

وقال بكري في طلبه إن آلاف العاملين بدولة الكويت فوجئوا بإلغاء تذاكر سفرهم إلى القاهرة من شركات الطيران المختلفة، رغم صحة إجراءات الحجز وسداد المبالغ المقررة، مشيرا إلى أنهم حجزوا تلك التذاكر، أون لاين.

وأضاف بكري: فوجئ العاملون المصريون هذا العام بإلغاء التذاكر المحجوزة والمدفوع ثمنها، منذ عدة أشهر، وعندما اتصلوا بشركات الطيران، قيل لهم إن التذاكر موجودة ولكن صدر قرار بإلغائها من خلال شركة وسطية في مصر، والتي حصلت على جميع أموال الحجز من شركات الطيران، رغم امتلاك الحاجزين إيميلات تثبت حجز تذاكراهم، وعندما تساءل العاملون عن اسباب ذلك قيل لهم إن الوسيط اتخذ القرار.

وطالب بكرى، في طلبه، بعقد جلسة عاجلة للجنة السياحة والطيران بالمجلس، لمناقشة الأزمة، في حضور وزارة السياحة وجميع المعنيين بها، نظرا لخطورة القضية التي تم فيها النصب على آلاف المصريين الذين دفعوا ملايين الجنيهات في حجز هذه التذاكر.