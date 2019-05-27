اليوم.. مصر للطيران تسير 17 رحلة لنقل 3800 معتمر إلى السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:
تسير شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 17 رحلة جوية من مطار القاهرة والأقصر وبرج العرب إلى السعودية لنقل 3800 معتمر لأداء مناسك العمرة .
وقالت مصادر بالشركة، إن اليوم يشهد تسيير 17 رحلة إلى مطاري جدة والمدينة المنورة، بواقع 10 رحلات من مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي لنقل 2100 معتمر، و7 رحلات من مطاري الأقصر وبرج العرب لنقل 1700 معتمر لأداء مناسك العمرة.
يذكر أن شركة مصر للطيران تسير خلال شهر رمضان ما يقرب من 500 رحلة جوية من المطارات المصرية – مطار القاهرة الدولي، ومطار برج العرب بالإسكندرية، ومطار الأقصر، إلى كل من جدة والمدينة المنورة لخدمة المعتمرين خلال فترة من 11 مايو الماضي وحتى 20 يونيو المقبل .
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