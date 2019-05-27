بالشروط والتفاصيل.. الإسكان تعلن توفير شقق لأقارب شهداء الجيش والشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض بمساحة 39 فداناً بمنطقة امتداد النرجس بمدينة القاهرة الجديدة، لشركة عقارية؛ لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفقاً للسعر المبدئي المُحدد بمعرفة لجنة التسعير، على أن تتم المحاسبة الفعلية وفقاً للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية.

وحسب بيان، الاثنين، جرت الموافقة أيضًا على تخصيص قطعة أرض بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة سوهاج الجديدة، بمساحة حوالى 242.7 فدان، لصالح إحدى الشركات؛ لإقامة نشاط عمراني متكامل، وفقاً للسعر المبدئى المحدد بمعرفة لجنة التسعير، وتتم المحاسبة الفعلية وفقا للأسعار التي يتم اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية، طبقا للاشتراطات المسموح بها لهذا النشاط بالهيئة، وتكون مده تنفيذ المشروع 6 سنوات من تاريخ صدور أول قرار وزاري.

ووافقت الهيئة أيضًا على تخصيص وحدات سكنية من مشروعات الإسكان التي تنفذها الهيئة بالمدن الجديدة (سكن مصر – دار مصر – جنة – إلخ) لأسر الشهداء من الجيش والشرطة من المتاح وفقاً لما يلي:

(التخصيص لأسر الشهداء للأقارب من الدرجة الأولى فقط – التخصيص بالأسعار المعمول بها وقت التخصيص وفقاً للأسعار التي يتم تحديدها من خلال اللجنة المختصة بالتسعير في حينه – لا يجوز تخصيص أكثر من وحدة للأسرة الواحدة (الزوجة – الأم – الأب – الأولاد) – لا يتم تخصيص وحدات للأسر السابق لها تخصيص وحدات بالمشروعات المذكورة أو مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة سابقة تخصيص وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعي يتم التنازل عنها قبل تخصيص الوحدة البديلة – يتم تقديم طلب بالرغبة في تخصيص وحدة مرفق بها خطاب صادر من الجهة المعنية يفيد أن المتقدم من أسر الشهداء - في حالة زيادة الطلبات المُقدمة عن الوحدات المتاحة يتم إجراء قرعة علنية بين المتقدمين، وتستكمل باقي الإجراءات طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن).