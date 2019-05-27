الأوقاف تشكل لجنة برئاسة رئيس القطاع الديني لمتابعة ساحات عيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية الدكتور سيد عبد الباري وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون الوجه البحري، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش، بمتابعة كل ما يتصل بتنظيم صلاة العيد.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، الاثنين، أن اللجنة تكون في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء صلاة عيد الفطر بكل خير.

وأشارت إلى أنه لا يجوز شرعا الافتئات على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، مشددة على أن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، إنما في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.